乌俄将继续天然气谈判 定价机制是障碍

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透布鲁塞尔6月10日 - 欧盟执委会、俄罗斯和乌克兰三方长达八小时的谈判在周二凌晨结束，但天然气定价方面的纠纷仍未解决。这增加了供应中断的风险。
由于乌克兰未支付天然气费，俄罗斯扬言最早周二要切断对乌克兰的供应，这可能会对欧洲的天然气供应也产生连锁反应。
乌克兰能源部长Yuri Prodan表示，谈判的症结在于俄罗斯提议的定价机制，该机制将降低天然气费与出口税挂钩。这次谈判由欧盟执委会作为中间人安排。
“很无奈，俄罗斯对于定价机制的立场已经改变，”他通过翻译对记者表示。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)则表示，他提出了一个“很具有建设性的方案，并认为所有利害关系人都可以也应当接受。”
他说这个方案除了涉及4月和5月的部分欠费支付之外，还包括如何在6月10日之前付清去年11月和12月的欠费。
欧盟执委会发言人和乌克兰能源部长称，谈判可能在周二晚上9点，或周三上午9点继续进行。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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