俄罗斯与乌克兰将考虑一项解决天然气争端的计划

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透乌克兰顿涅茨克/莫斯科6月2日 - 俄罗斯和乌克兰周一同意考虑乌克兰提出的计划，用于偿付数十亿美元的天然气费用，这一问题之前影响到两国的关系。同一天，乌克兰东部地区一整日都陷于激战当中。
俄罗斯指责北大西洋公约组织(NATO)在其边境附近挑起危险的紧张局势，并鼓动乌克兰动用军事力量打击亲俄分离主义份子。在布鲁塞尔召开的气氛紧张的会议上，北约敦促俄罗斯停止向叛军提供武器装备。
乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯为亲俄武装的叛乱煽风点火，可能导致乌克兰分裂。俄罗斯否认是自己策划了这场动乱，称乌克兰企图靠武力解决问题，导致局势更加恶化。
不过，当前局面下也出现一点友好的信号，欧盟能源执委Guenther Oettinger表示，俄罗斯和乌克兰的天然气公司同意考虑基辅方面提出的一套计划，以支付未偿还的天然气债务，其中一项提议是，应确保直至2015年6月的供应安全。
之前也有一丝和解迹象，俄罗斯国营天然气公司Gazprom GAZP.MM 把解决两国长期以来天然气价格争端的最终时限推迟到6月9日，之前该公司威胁最早在周二就会断供天然气。
在欧盟执委会撮合下持续约六个小时的谈判中，Oettinger表示，公司执行长及本国政府现在将考虑此项提议。他指出，未来几天可能还将举行一轮三边会谈。
但俄罗斯外长拉夫罗夫周一稍晚表示，俄罗斯将向联合国安全理事会提交一份决议草案，呼吁立即结束乌克兰东部的动乱，并建立人道主义通道以帮助那些逃避战乱的平民。
北约一名发言人表示，成员国呼吁俄罗斯“停止在乌俄边境输送武器装备，停止支持乌克兰的武装分离主义者，全面且令人信服地从乌俄边境撤回本国军队。”
在争端拖延不决之际，Gazprom继续以更高的价格向乌克兰开出账单。该公司称乌克兰已经拖欠其逾50亿美元，而且还在以每月逾10亿美元的速度累积欠款。
但乌克兰支付了7.86亿美元天然气债务后，Gazprom宣布将最终期限延长六天，至6月9日。该公司还表示，未来一周不会就欠款问题起诉乌克兰天然气供应商Naftogaz。
乌俄天然气争端对欧洲能源供应具有较广泛的影响。欧洲三分之一的天然气需求都是从俄罗斯进口，而其中近一半都需经过乌克兰输送。(完)
(编译 郑茵/许娜；审校 徐文焰)
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