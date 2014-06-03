俄罗斯与乌克兰将考虑一项解决天然气争端的计划

路透乌克兰顿涅茨克/莫斯科6月2日 - 俄罗斯和乌克兰周一同意考虑乌克兰提出的计划，用于偿付数十亿美元的天然气费用，这一问题之前影响到两国的关系。同一天，乌克兰东部地区一整日都陷于激战当中。

俄罗斯指责北大西洋公约组织(NATO)在其边境附近挑起危险的紧张局势，并鼓动乌克兰动用军事力量打击亲俄分离主义份子。在布鲁塞尔召开的气氛紧张的会议上，北约敦促俄罗斯停止向叛军提供武器装备。

乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯为亲俄武装的叛乱煽风点火，可能导致乌克兰分裂。俄罗斯否认是自己策划了这场动乱，称乌克兰企图靠武力解决问题，导致局势更加恶化。

不过，当前局面下也出现一点友好的信号，欧盟能源执委Guenther Oettinger表示，俄罗斯和乌克兰的天然气公司同意考虑基辅方面提出的一套计划，以支付未偿还的天然气债务，其中一项提议是，应确保直至2015年6月的供应安全。

之前也有一丝和解迹象，俄罗斯国营天然气公司Gazprom GAZP.MM 把解决两国长期以来天然气价格争端的最终时限推迟到6月9日，之前该公司威胁最早在周二就会断供天然气。

在欧盟执委会撮合下持续约六个小时的谈判中，Oettinger表示，公司执行长及本国政府现在将考虑此项提议。他指出，未来几天可能还将举行一轮三边会谈。

但俄罗斯外长拉夫罗夫周一稍晚表示，俄罗斯将向联合国安全理事会提交一份决议草案，呼吁立即结束乌克兰东部的动乱，并建立人道主义通道以帮助那些逃避战乱的平民。

北约一名发言人表示，成员国呼吁俄罗斯“停止在乌俄边境输送武器装备，停止支持乌克兰的武装分离主义者，全面且令人信服地从乌俄边境撤回本国军队。”

在争端拖延不决之际，Gazprom继续以更高的价格向乌克兰开出账单。该公司称乌克兰已经拖欠其逾50亿美元，而且还在以每月逾10亿美元的速度累积欠款。

但乌克兰支付了7.86亿美元天然气债务后，Gazprom宣布将最终期限延长六天，至6月9日。该公司还表示，未来一周不会就欠款问题起诉乌克兰天然气供应商Naftogaz。

乌俄天然气争端对欧洲能源供应具有较广泛的影响。欧洲三分之一的天然气需求都是从俄罗斯进口，而其中近一半都需经过乌克兰输送。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。