乌克兰与俄罗斯天然气会谈浮现希望 但仍有障碍待克服

路透莫斯科/基辅10月20日 - 乌克兰与俄罗斯两国总统达成一项暂时协议，使得导致俄国切断对乌克兰天然气供应的纷争有希望化解，不过仍有几道障碍有待克服。

两国天然气争议的发展，是俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科周五会谈取得进展的唯一迹象，两人未能解决围绕乌东部战事的分歧，两国关系仍深陷危机。

双方对于乌克兰钜额天然气欠款的计算方式与付款计划仍存分歧，对于乌克兰的付款能力也有疑虑。两国能源部长周二将于布鲁塞尔进行会谈。

“魔鬼就在细节中。我不认为俄罗斯天然气会很快重新输送到乌克兰，”接近这场天然气会谈的俄国政府消息人士对路透表示。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)将在乌克兰能源部长Yuri Prodan与俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二的会议中负责斡旋，厄廷格周一也将于基辅举行会谈，努力达成乌克兰所称的“共同立场”。

“细节数量不少。我们今天只是延续我们的双边讨论，”欧盟执委会女发言人Marlene Holzner表示。

她说，他们讨论的议题包括价格、乌克兰方面应该支付的金额，以及冬季期间乌克兰将从俄罗斯获得多少天然气。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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