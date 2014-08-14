乌克兰指责俄罗斯救助行为虚伪 冲突已致死亡人数激增

路透基辅/俄罗斯沃罗涅什8月13日 - 俄罗斯派遣的救助车辆正驶往俄乌边境，乌克兰称之为虚伪举动，旨在煽动亲俄反叛活动。联合国周三表示，反叛活动在两周内已导致近1,000人死亡，其中包括乌克兰军人、反政府武装和平民。

乌克兰称，不会允许该车队入境；但一名总统发言人后来暗示可能采取折衷方案，让车队接受国际红十字会的管控。

“他们先是送来坦克、Grad火箭炮和强盗，并对乌克兰人射击，然后又送水送盐，”乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在谈到冲突时表示。自4月中以来，冲突已导致逾2,000人死亡。

“俄罗斯的虚伪没有底线。”

这番言论反映了乌克兰和西方国家的怀疑态度，认为救援车队进入乌克兰境内可能转变成一场变相的军事行动，以帮助乌克兰东部的分离主义份子。目前乌克兰政府军正收复被分离主义份子占领的地盘。

俄罗斯称，任何将该车队与入侵计划相联系的揣测都是荒谬的。

这支由重型卡车组成的车队周二从莫斯科地区出发，行驶约500公里后达到俄西南部城市沃罗涅日。路透记者看到，车队停在一个空军基地。

数位进入该基地的人士对路透表示，数十辆卡车仍停在该基地。目前尚不清楚是否只有沃罗涅日的车队要开往乌克兰。这些人士要求匿名。

日内瓦红十字国际委员会(ICRC)的一名发言人称，俄罗斯已经向ICRC和乌克兰政府提交了一份车队物品的“大致清单”，但ICRC需要更详细的清单。

Anastasia Isyuk表示，“双方仍有几个重要问题需要澄清，包括过境程序，清关和其他问题。”

她表示，车队载有食品、瓶装水和发电机等物品。(完)

(翻译 李爽/张荻； 审校 徐文焰/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。