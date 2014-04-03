博客：乌克兰往西 俄罗斯往东

2014年3月25日，莫斯科街头一个墙上用俄罗斯国旗颜色画的克里米亚地图。 REUTERS/Artur Bainozarov

记者 Dmitry Solovyov

俄罗斯总统普京失去对乌克兰的控制，可能将目光转向中亚的政治强人，特别是哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(NursultanNazarbayev)，向着将前苏联共和国打造成欧亚联盟的目标迈进。

普京迅速促成克里米亚并入俄罗斯，为他在国内赢得声望，但暂时终结了他希望乌克兰其他地区自愿加入欧亚联盟的梦想。

环球通视(IHS Global Insight)分析师LilitGevorgyan说：“失去了乌克兰，俄罗斯在打造一体化计划过程中会更重视中亚。”

前苏联共和国--哈萨克斯坦和白俄罗斯与俄罗斯三国成立了关税联盟，三国计划今年签署文件，未来将过渡到欧亚经济联盟，希望最终能与欧盟抗衡。

中亚另外四个前苏联共和国不会成为该联盟的创始成员国，但随着俄罗斯重塑在该地区的影响力，这些国家可能向俄罗斯靠拢。

对于当前乌克兰危机，中亚各国有的保持沉默，有的发表措辞谨慎的声明，避免激怒俄罗斯。

普京对西方式政治的不信任显而易见，而这种情况在中亚国家也很常见。哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的执政者均对政治异见严格压制，只有长期动荡的吉尔吉斯斯坦实行了议会民主制。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫3月10日对普京表示，他理解俄罗斯在克里米亚问题上的立场。他本周二还表示，欧亚经济联盟的进程将继续。

哈萨克斯坦是中亚五国中最富裕的国家，最靠近俄罗斯，且俄罗斯族占很大比重。

据哈萨克斯坦总统新闻局消息，纳扎尔巴耶夫在海牙核安全峰会期间表示：“一体化能让我们消除关税壁垒，提升竞争力。因此，这对我们有着现实的利益，能帮助发展我们的国家，实现经济现代化，扩大国内生产总值（GDP）规模。”

**独立神圣不可侵犯**

但纳扎尔巴耶夫也认为需明确指出，哈萨克斯坦无意重新被莫斯科统治。

他说：“关于我们的政治独立性，这是神圣不可侵犯的，哈萨克斯坦不会向任何人割让主权。”

他此番表态显然是为了安抚国内民众忐忑不安的心。

阿拉木图的政治分析师AidosSarym指出，哈萨克人群体和多数哈萨克族人民，将乌克兰危机视为对哈萨克斯坦及其领土完整的直接威胁。

哈萨克斯坦于1991年底宣布独立，但与俄罗斯保持着密切的经济关系。

Sarym表示：“在这个地区，有哈萨克斯坦、有中国，我国与俄罗斯有长达7,000公里的共同边界，所以在哈萨克斯坦，只要是头脑清醒的人，没人会说不与俄罗斯合作。但问题是如何合作，以什么样的条件合作。”

普京3月1日宣称俄罗斯有权出兵越境保护俄罗斯族人，这倘若是在20年前，必然会在哈萨克斯坦掀起巨大波澜。

当初哈萨克斯坦宣布独立时，哈萨克族人仅占总人口的40%左右，与俄罗斯族人大体相当。但现在由于一些俄罗斯族人迁出，且哈萨克族人出生率较高，目前俄罗斯族人仅占哈萨克斯坦的22%，哈萨克族人则多达65%。

阿拉木图的政治分析师AlexanderKnyazev说：“克里米亚的俄罗斯族人从未把自己当成乌克兰公民，哈萨克斯坦的俄罗斯族人跟他们有着很大的不同。当地的俄罗斯族人认为自己是这个国家的人，有不同想法的人已经离开了。”

塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦已表明加入关税联盟的愿望，不过由于这两个国家的经济状况差，可能还要过几年才能加入欧亚经济联盟。

但两国都在莫斯科的势力范围内。俄罗斯向这两个国家提供了慷慨援助，换得在这两个国家长期驻扎军力。

乌兹别克斯坦乌是中亚人口最多的国家，已邀请俄罗斯能源公司帮助该国开发碳氢化合物资源。

在中亚许多地区，普京面临的主要竞争对手不是西方，而是中国。