乌克兰两架战斗机被击落 乌政府指责导弹发射自俄境内

路透基辅7月23日（记者 Natalia Zinets/Gabriela Baczynska） - 乌克兰称，两架政府军战斗机在叛军控制的东部地区被击落，击落它们的导弹或许是从俄罗斯境内发射的。

乌克兰军方行动发言人指出，两架战斗机被击落的位置接近Savur Mogila，距离上周马航坠毁客机的位置不远。

乌克兰国家安全委员会称，两架战斗机在5,200米高空被导弹击中，初步信息显示导弹从俄罗斯发射出来。

“击落它们的方式非常专业。恐怖分子没有这样的专业人士。”乌克兰国家安全委员会发言人Andriy Lysenko说道，所指的是与政府军在乌克兰东部战斗的亲俄叛军。

叛军称自己将两架战斗机击落。

五角大楼表示注意到两架乌克兰苏25战斗机被击落的新闻报导，但无法立即独立地确认事件。

“我们继续与乌克兰合作，并通过我们自己的渠道判断事故的准确影响。”五角大楼发言人Steve Warren对记者说道。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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