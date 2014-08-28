综述：乌克兰指责俄罗斯再次发动军事入侵 危机化解希望迅速消散

路透基辅/顿涅茨克8月27日 - 乌克兰周三指责俄罗斯对乌东部发起新一轮军事入侵，外界对两国总统周二会谈或成为五个月来乌克兰危机转折点的期望迅速消散。

尽管俄罗斯一再否认，但对该国直接支持乌克兰亲俄分离主义份子的指控，已促使西方政府制裁俄罗斯，并将俄罗斯与北大西洋公约组织(NATO)之间的紧张关系提升至冷战以来未见的高度。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko称，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，进入乌东部城镇Amvrosiyivka。此处距离乌克兰周一扣押10名俄罗斯士兵的地点不远。

乌克兰安全部队在声明中还表示，在东部地区还扣押了另外一名俄罗斯士兵，他已承认其所在部队向分离主义叛军提供了军事支持。

Lysenko称，在Horlivka和Ilovaysk两个城镇的战事中，乌政府军已经击毙约200名分离分子，并击毁坦克和导弹系统。他并称在过去24小时中，已有13名乌克兰军人丧生，36人受伤。

俄国防部没有立即对入侵指控作出回应。俄罗斯否认提供武器并派兵帮助叛军，并表示周一被捕的人员是误闯入边境无标记地区。

深夜在白俄罗斯首都明斯克进行的会谈看来向停战取得了一些进展。据联合国资料，这场战争导致逾2,200人丧生，其中不包括7月马航在叛军控制地区坠机的298名遇难者。

乌克兰总统波罗申科称，将着手制定与叛军停火的紧急“方针”。俄罗斯总统普京表示，停火条件要乌克兰自行拟定，但俄罗斯将“帮助营造信任的情境”。

不过乌克兰周三最新的指控表明，有关俄罗斯居中扮演角色的争端仍未解决。

德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert在一份声明中称，默克尔与普京通电话时表示，必须澄清有关俄罗斯军队又入侵乌克兰领土的报导。

“必须对最近有关俄罗斯士兵进入乌克兰境内的报导作出解释，”Seibert称。“她强调俄罗斯的主要责任是让局势缓解，看好自己的领土。”

北大西洋公约组织(NATO)一位要求匿名的高级外交官员称，俄罗斯对叛军的支持越来越公开。

“我想最近我们或许能看到一个转变，支持从隐蔽、模糊、可否认的形式，变得直白而明显，唯一不明确的是俄罗斯...他们声称没这回事，”该外交官称。

他表示，该地区的武器系统越来越精良，包括SA-22地对空导弹，比SA-11系统更加先进。很多西方官员怀疑叛军用SA-11系统击落了马航客机。

**贸易战**

美国周三表示，俄罗斯再次入侵乌克兰东部边境，表明以俄罗斯主导的反攻行动可能已在乌克兰的两个城镇展开。

白宫发言人Josh Earnest表示，这次军事行动将与俄罗斯在乌克兰境内展开的其他破坏性军事活动相一致。

乌克兰国家安全部门周三晚间发布公告称，已在乌克兰东部省份卢甘斯克逮捕了一名来自俄边境罗斯托夫地区驻军的士兵。

公告称，这名士兵在接受讯问时说，他所在的部队负责向乌叛军运送军备和弹药，其中包括BM-21 Grad多重火箭发射系统，以及装甲运兵车。

乌克兰东部地区今年4月燃起战火，一个月前俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛，回应乌克兰推翻亲俄总统的行动。

政治危机促使美国和欧盟对俄实施制裁，涉及金融、石油和国防等领域；俄罗斯则禁止进口多数西方国家的食品，予以反击。这场贸易战有可能导致俄罗斯陷入衰退，并扼杀欧洲的经济复苏。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，俄罗斯不希望贸易僵局进一步恶化。他对学生发表演讲时说，“我们无意于与西方对抗，或是制造制裁僵局。”

他说，下一步，“联络小组”将在明斯克召开会议，但没有给出时间表。“联络小组”由来自俄罗斯、乌克兰政府、乌克兰叛军以及欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)的代表组成。

但乌克兰外交政策顾问Valery Chaly在基辅对记者表示，波罗申科宣布停火路线图，并不意味着乌政府针对叛军的进攻行动将立刻结束。

他说，“如果恐怖主义份子和佣兵采取进攻行动，我们的军队有责任保护人民。”

**缺乏信任**

一名叛军领导人Oleg Tsaryov在Facebook上写道，他欢迎明斯克会谈的结果，但分离主义者不会放弃争取乌克兰东部、他们称之为Novorossiya(新俄罗斯)的独立。

他表示，认为普京为和平进程所作的努力，“取得了真正的突破”。

但他补充称，“外界必须理解，只有在Novorossiya代表参与的情况下，紧张局势才有可能得到真正缓和。我们不允许有人背着我们偷偷决定我们的命运...”

“现在我们要求独立。我们不相信乌克兰领导层，也不认为自己是乌克兰的一部分。我们拥有的武装力量是自身安全的保证，我们将决定自己的命运。”

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，该国需要“切实的帮助”，北约需在下个月举行的联合峰会上作出“重大决定”。此举进一步凸显出乌克兰政府并不相信俄罗斯。

他说，他听说俄罗斯计划今年冬季停止对欧洲供应天然气。俄罗斯能源部长则将此斥为无稽之谈。

俄罗斯在6月因为定价和债务问题争议切断了对乌克兰的天然气供应，但普京在周二会谈结束后表示，他与波罗申科已经同意重新开始谈判。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)称，俄罗斯、乌克兰与欧盟三方的天然气磋商将于周五在莫斯科举行。

浏览乌克兰危机相关图表，请点选：link.reuters.com/map78v (完)

(编译 徐文焰/王丽鑫/王颖；审校 龚芳/郑茵)

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