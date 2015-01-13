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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 13日 星期二 14:43 BJT

乌克兰前总统亚努科维奇被国际刑警组织通缉

根据国际刑警组织网站周一公告，应乌克兰方面要求，该组织已将被赶下台的前乌克兰总统亚努科维奇及其前政府的两名成员列为通缉对象。乌克兰当局称，国际刑警组织发布红色通缉令通缉亚努科维奇及其两位盟友，可使任何警方在抓捕这些人的情况下将他们移交给乌克兰。路透
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