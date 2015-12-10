梅德韦杰夫称“骗子”乌克兰不会偿还欠俄罗斯的30亿美元债务

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透莫斯科12月9日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，他认为乌克兰不会偿还今年12月到期的俄罗斯2013年底购买的30亿美元乌克兰国际债券，因为乌克兰官员是“骗子”。
他还表示，如果乌克兰不偿还这30亿美元债务，俄罗斯将寻求宣布乌克兰欠俄罗斯的其它所有债务违约。
“我感觉他们不会还债，因为他们是骗子，”梅德韦杰夫在接受国家电视台采访时说道。
当被问及国际货币基金组织（IMF）放松对不偿还官方债务国家的贷款规则时，梅德韦杰夫称如果IMF如果不很快进行改革，IMF的受信任度将受到影响。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。