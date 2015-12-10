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时事要闻 | 2015年 12月 10日 星期四 08:30 BJT

梅德韦杰夫称“骗子”乌克兰不会偿还欠俄罗斯的30亿美元债务

路透莫斯科12月9日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，他认为乌克兰不会偿还今年12月到期的俄罗斯2013年底购买的30亿美元乌克兰国际债券，因为乌克兰官员是“骗子”。

他还表示，如果乌克兰不偿还这30亿美元债务，俄罗斯将寻求宣布乌克兰欠俄罗斯的其它所有债务违约。

“我感觉他们不会还债，因为他们是骗子，”梅德韦杰夫在接受国家电视台采访时说道。

当被问及国际货币基金组织（IMF）放松对不偿还官方债务国家的贷款规则时，梅德韦杰夫称如果IMF如果不很快进行改革，IMF的受信任度将受到影响。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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