乌克兰总统指责俄罗斯士兵入境支持叛军

乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。稍早波罗申科表示，他已经取消了对土耳其的访问，因为乌东部顿涅茨克地区“形势急剧恶化，俄罗斯军队实际上已被带入乌克兰”。俄罗斯仍否认俄士兵在乌克兰境内活动。图为乌克兰总统波罗申科。路透