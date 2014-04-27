国际观察员在乌克兰东部遭拘留 西方国家准备加大对俄制裁

2014年4月27日一名在斯拉夫扬斯克(Slaviansk)被拘留的国际观察员到达市长办公室与记者们交流，他稍后被释放。 REUTERS/Gleb Garanich

* 国际观察员在分离分子控制的地盘被拘留

* 分离分子指控观察人士为北约实施间谍行为

* 美国和欧盟可能最早于周一实施制裁

* 他们的制裁目标将指向普京“亲信”--美国官员

路透顿涅茨克斯拉夫扬斯克4月26日 -乌克兰东部的亲俄分离主义者周六提议，将释出他们扣押的八名国际观察员以进行交换囚犯，与此同时西方国家则准备对俄罗斯实施新的制裁。

关于欧洲安全与合作组织(OSCE，欧安)观察员的处境，乌克兰亲西方政府将其称之为“遭绑架”，并将之归咎于俄罗斯。

分离主义者称，他们怀疑这些观察员从事间谍活动；乌克兰表示，他们被用作人体盾牌。

周六稍早，七国集团(G7)国家宣布，他们同意对俄罗斯加大制裁，他们认为俄罗斯执意要搅动乌克兰，或许要夺取更多领土。外交人士表示，美国和欧盟周一料公布对俄罗斯一些人士实施新的制裁举措。

亲俄武装分子已经控制俄罗斯东部的政府大楼，但俄罗斯否认这是其导演的行动。俄罗斯还指控乌克兰政府派兵根除分离分子的行动加剧紧张局势。

欧安周六又派出更多观察员，以寻求释放在斯拉夫扬斯克(Slaviansk)被拘留的观察员。这些被拘留人员来自德国、瑞典、丹麦、波兰和捷克。斯拉夫扬斯克目前被分离分子掌控。

**拿观察员换“战友”**

斯拉夫扬斯克事实上的市长VyacheslavPonomaryov表示，分离分子准备拿被拘留的观察员来交换被乌克兰党当局拘押的“亲俄战友”。

乌克兰国家安全服务机构称，欧安观察员遭遇“不人道待遇”，有一人需要医疗救护。欧安观察员是应乌克兰要求，自3月初开始派遣的军事核查小组的一部分。

欧安组织发言人表示，该机构从周五晚些时候以来已经与“各方”进行沟通，但未直接与这些观察人士联系。

俄罗斯外交部表示，其正在设法解决这场危机，但将未能确保欧安工作小组在该地区安全的责任归咎于乌方，称其当局未能控制局势，并对自己国家的居民采取军事行动。

俄罗斯报纸Komsomolskaya Pravda播放了对其指认为斯拉夫扬斯克军事领导人IvanStrelkov的采访，他表示，观察员可能利用其外交身份“侦查抵抗力量的状况，以让乌克兰军方受益”。

**外交行动**

俄罗斯外交部表示，德国外长施泰因迈尔周六与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，讨论了乌克兰局势，强调缓和局势的可能举措。

施泰因迈尔称，拉夫罗夫予以支持，对此他表示欢迎。

拉夫罗夫在与美国国务卿克里的电话交谈中表示，乌克兰必须停止在其东南部的军事行动以解除危机。

美国国务院一位高级官员表示，克里要求俄罗斯公开支持乌克兰的举措，而不是给其抹黑。这位消息人士说，克里对拉夫罗夫表示，俄罗斯在乌克兰边境的挑衅性军事举动、对分离分子的支持以及其煽动性言论都破坏了乌克兰的安全。

美国周六在立陶宛部署150名空降兵。目前已有600名美国士兵到达波兰和前苏联波罗的海国家，以安抚北约盟友的紧张心绪。

**外交途径解决危机大门仍打开**

美国官员表示，最早可能周一公布新的制裁计划，目标指向俄罗斯总统普京的“亲信”，除非俄罗斯迅速采取行动平息危机。

七国集团(G7)领导人在一份联合声明中称，俄罗斯尚未采取具体举措以实施本月初在日内瓦签署的协议。

“而且俄罗斯还发布更加令人担忧的言论，而且在乌克兰边境举行威胁性的军事演练，继续令紧张局势升级，”声明称。

“我们目前已经达成一致，将迅速采取行动加大对俄罗斯的制裁。”

但其补充称：“我们强调，通过外交途径解决危机的大门仍然敞开。”

欧盟高级外交人员周一将举行会晤，讨论下一步举措，俄罗斯受制裁人士名单料再增加15个人名或机构，对其实施资产冻结和旅游禁令。

“可以预期会对更多机构和个人实施制裁，”G7政府一位消息人士。这位消息人士称，这些机构将包括一个或更多金融机构。“这会影响到大家的资产。”

普京本周首次承认，制裁会给俄罗斯带来困难，不过他说，影响并不是“非常大”。

评级机构标准普尔周五在网站上称，将俄罗斯长期及短期外币主权债信评级从BBB/A-2调降至BBB-/A-3。

斯洛伐克周六表示，其与乌克兰达成协议，开始有限度地从欧洲中部向乌克兰反向输入天然气。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。