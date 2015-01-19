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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 19日 星期一 14:59 BJT

普京发言人称波罗申科拒绝了普京的和平计划

据俄罗斯媒体报导，俄罗斯总统普京发言人佩斯科夫周日晚称，乌克兰总统波罗申科拒绝了普京上周提出的和平计划。佩斯科夫称，普京上周四晚通过信函提出了和平计划，建议乌克兰政府军和乌克兰东南部的分裂力量停火，同时提议双方撤离重型火炮。路透
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