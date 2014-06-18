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时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 13:27 BJT

乌俄总统通话讨论乌克兰东部停火

路透莫斯科6月18日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科深夜电话会谈，讨论了乌克兰东部可能停火，及两名俄罗斯记者在此地区丧生的问题。

克里姆林宫发表声明称，双方谈话“涉及乌克兰东部军事行动区域可能停火的问题”。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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