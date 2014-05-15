普京称俄罗斯国防业要自给自足

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透俄罗斯索契5月14日 -俄罗斯总统普京周三称，面对西方就乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，俄罗斯国防工业应当停止依赖外国零部件，变得自给自足。
“我们需要尽全力让国防工业所用的一切东西都在我们的领土上生产，以便我们不依赖任何人……”普京在索契的一个国防官员会议上说。
“我确信这样做会让我们的国防业受益，我们为此需要调整我们的科研中心，”他说道。
美国已经对俄罗斯实施签证禁令和资产冻结制裁措施，并威胁未来会将制裁目标对准一些对俄罗斯的高科技出口。
普京之前曾称，更换国防业所用的零部件需要资金，将这些零部件全部更换为国产产品需要多达两年半的时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。