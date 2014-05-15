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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 09:46 BJT

普京称俄罗斯国防业要自给自足

路透俄罗斯索契5月14日 -俄罗斯总统普京周三称，面对西方就乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，俄罗斯国防工业应当停止依赖外国零部件，变得自给自足。

“我们需要尽全力让国防工业所用的一切东西都在我们的领土上生产，以便我们不依赖任何人……”普京在索契的一个国防官员会议上说。

“我确信这样做会让我们的国防业受益，我们为此需要调整我们的科研中心，”他说道。

美国已经对俄罗斯实施签证禁令和资产冻结制裁措施，并威胁未来会将制裁目标对准一些对俄罗斯的高科技出口。

普京之前曾称，更换国防业所用的零部件需要资金，将这些零部件全部更换为国产产品需要多达两年半的时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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