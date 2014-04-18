乌克兰称普京欲破坏乌选举和稳定

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透基辅4月17日（记者 Natalia Zinets） - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周二指责俄罗斯总统普京在乌克兰建立恐怖分子网络，旨在破坏乌克兰稳定以及将于下月举行的总统选举。
普京在年度电视讲话中指责乌克兰政府将乌克兰拖入“深渊”，并表示俄罗斯可能不会承认下个月的乌克兰选举。
“俄罗斯只是在做一件事：进一步恶化局面、挑起事端，因为普京今天宣布，任务就是破坏5月25日的总统选举。”亚采纽克在基辅对记者说道。
“世界上只有一个人认为乌克兰东部没有部署俄罗斯军队，这个人就是普京。”
“他又在讲童话故事，说被派来乌克兰建立恐怖分子网络的不是俄罗斯特工。但是我们有确凿的证据。”亚采纽克称。
美国也反对普京的言论。美国国务院发言人Marie Harf在例行记者会上称：“我认为普京总统所说的很多事情都有违逻辑。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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