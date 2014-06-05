乌克兰当选总统：本周或许会与普京会面

路透华沙6月4日 - 乌克兰当选总统波罗申科周三称，本周或许在法国举行的诺曼底登陆纪念仪式期间与俄罗斯总统普京会面。

“目前的情况是并未设想我和普京会面，但我不排除会面以某种形式进行。”波罗申科在华沙的记者会上说道。

波罗申科表示，他所推进的结束乌克兰东部分离主义者和政府军冲突的和平计划将包括降低中央集权、大赦和地方政府选举。

他指出，已经在访问波兰期间与美国、加拿大和欧洲国家的领导人探讨了这些计划，并与他们达成共识在法国诺曼底继续就这一问题的探讨。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。