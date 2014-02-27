乌克兰任命新部长 俄罗斯军队高度戒备准备军演

* 反对派领导人任命新政府部长

* 俄罗斯称15万人军演与乌克兰情势无关

* 政府担心俄罗斯人占主导的克里米亚分裂

* 北约称支持乌克兰领土完整

路透基辅2月26日 -乌克兰反对派领导人周三任命各部部长，在亚努科维奇政权倒台后组建新政府。而俄罗斯军队则处于高度戒备状态，并准备举行军事演习。

俄罗斯总统普京向15万军队下达命令，准备在接近乌克兰的地区举行军事演习。这是亚努科维奇上周末被赶下台后，俄罗斯做出的最强硬姿态。

莫斯科否认此次事先未经宣布的西部军区演习与乌克兰情势有关。但这发生在其连续发表有关俄罗斯公民命运和利益的严厉声明之后。

政局动荡令乌克兰经济受创，该国央行称将不再干预本币格里夫纳汇率。周三格里夫纳下挫4%，1月1日以来贬值20%。受此波及，俄罗斯卢布挫至五年低点，银行股下跌。

乌克兰抗议活动领导人任命前经济部长亚森纽克（Arseny Yatseniuk）成为新一任总理人选，领导新的临时政府。

乌克兰临时总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)表示，为了避免债务违约和保证乌克兰人民的正常生活，新政府将不得不做出不得人心的决定。

“这个政府，注定只会维持三四个月...因为他们将必须做出不受欢迎的决定，”图尔奇诺夫表示。

北大西洋公约组织(NATO)成员国国防部长在布鲁塞尔开会并发表声明，支持“乌克兰主权与独立、领土完整、民主进程，以及边境不可侵犯原则”。他们的声明没有直接提及俄罗斯的军事演习。

美国国务卿克里表示，俄罗斯应该尊重乌克兰领土完整，在判断邻国形势时应该“非常谨慎”。

“我们现在必须避免陷入过时的冷战对抗，”他对美国MSNBC电视表示。

**俄罗斯疑虑**

俄罗斯一再表达对在乌克兰生活的俄罗斯公民安全的担忧，所用措辞与2008年出兵格鲁吉亚前的声明类似。

自亚努科维奇上周五下台以来，所有的目光都在普京身上。普京2008年下令出兵格鲁吉亚护持两个自行宣布独立的地区，然后承认这两个地区独立。

若在乌克兰采取军事行动，形势则要严峻得多。乌克兰拥有4,600万人口，与欧洲强国和美国关系密切。

尽管武力恫吓拉响警报，但许多分析师预计普京会对采取军事行动保持克制。

战争将导致乌克兰及欧洲的紧张，但或许只是摆样子，莫斯科军事分析师Alexander Golts表示：”理性分析表明，军事干预不会给俄罗斯带来什么好处，反倒会被国际社会所唾弃。“

**乌克兰经济**

去年11月亚努科维奇背弃欧盟，俄罗斯当时承诺将提供150亿美元援助，如今这部分援助料化为乌有，因此若新任命部长获得批准，那将为国际货币基金组织(IMF)与其展开协商避免财政崩溃铺平道路。

乌克兰濒临破产，并高度仰赖俄罗斯天然气，新政府势必得先抢救经济。基辅交易员称，乌克兰央行未干预格里夫兰市场，放任其兑美元汇率跌穿10至纪录低位。

央行总裁Stepan Kubiv表示，该央行未来几天不会支撑本币。央行国际关系部门主管Sergiy Kruglyk表示，基辅已经由一个汇率管制国家转变为灵活汇率机制的国家。

代理检察长Oleh Makhnytsky宣布，他已命令警察和情报机构提列一份亚努科维奇助手及其亲信持有的海外账户列表，搜查”数以十亿计，而非数以百万计“的盗窃资产。

放弃货币挂钩将阻止乌克兰外汇储备迅速侵蚀，但若格里夫兰跌幅越大，基辅就越难以偿还美元负债。乌克兰债务担保成本上扬，并已达到表明投资者认为五年内违约可能性比不违约更大的程度。(完)

(编译/审校 张荻/张涛/李爽/徐文焰/张明钧)

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