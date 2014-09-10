乌克兰总统签署法案 准备制裁俄罗斯企业和个人--报导

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透基辅9月10日 - 国际文传电讯社周三报导称，乌克兰总统波罗申科已经签署一项法令，为针对企业和个人实施经济制裁做好准备。
这项法案上个月在乌克兰议会通过，预计将锁定疑似支持及资助亲俄分离主义者的俄罗斯个人和企业。
乌克兰政府已经拟妥一份清单，其中有172名俄国及其他国家公民，以及65家俄罗斯企业，包括天然气出口巨头Gazprom，乌克兰政府可以“资助恐怖主义”为由，对这些个人及企业实施制裁。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。