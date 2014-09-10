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时事要闻 | 2014年 9月 10日 星期三 15:38 BJT

乌克兰总统签署法案 准备制裁俄罗斯企业和个人--报导

路透基辅9月10日 - 国际文传电讯社周三报导称，乌克兰总统波罗申科已经签署一项法令，为针对企业和个人实施经济制裁做好准备。

这项法案上个月在乌克兰议会通过，预计将锁定疑似支持及资助亲俄分离主义者的俄罗斯个人和企业。

乌克兰政府已经拟妥一份清单，其中有172名俄国及其他国家公民，以及65家俄罗斯企业，包括天然气出口巨头Gazprom，乌克兰政府可以“资助恐怖主义”为由，对这些个人及企业实施制裁。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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