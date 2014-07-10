制裁威胁罩顶 俄石油服务业自力更生并靠拢中国

路透莫斯科/伦敦7月9日（记者 Katya Golubkova/Dmitry Zhdannikov） - 俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)执行长谢钦在鄂霍次克海启动了世界最大的石油钻井平台，并与来自埃克森美孚(XOM.N)的同僚热情握手。总统普京实时观看了这一活动。

这项活动在6月27日向克里姆林宫进行了实况转播，标志着俄罗斯向实现普京增加石油产量的目标迈进一大步，而美国企业高管的在场似乎表明，普京认为西方制裁没有伤害的观点是对的。

这座超过20万吨Berkut平台部分建于韩国，这凸显了俄罗斯石油业对外国技术的依赖。如果美国因乌克兰问题加大对俄罗斯的制裁，此类技术可能会成为目标。Berkut平台属于以埃克森美孚为首的萨哈林-1号项目（Sakhalin-1 project）。

在俄罗斯需要开发北极非常规储备填补西伯利亚成熟油田产量下降之际，这座平台也彰显了俄罗斯石油业多年来在试图建立自己的油气服务行业方面的困难。

“俄罗斯生产商在这个行业无法与外国企业竞争，主要原因是其毫无类似的（高科技）商品可言，”位于西西伯利亚的一家油气服务公司的高管称。

在连续10年排名第一后，俄罗斯作为全球最大石油生产国的地位在今年可能会被美国取而代之，而该国将需数年时间才能提高页岩油或北极油田的产量。

目前俄罗斯石油日产量大约为1,050万桶，而Berkut平台在三年内的日产量将仅为9万桶。俄罗斯希望页岩油及海上油田的日产量在中期内突破100万桶。

据民间服务公司Integra称，国内企业在俄罗斯油田服务市场占主导地位。Eurasia Drilling Company（EDC）在该市场的市占率为15%，紧随其后的是Surgutneftegas和Gazprom，市占率为10%。

斯伦贝谢（Schlumberger）的市占率为9%，该公司按营收计是全球最大的油田服务公司；Halliburton和Baker Hughes的市占率分别为1%。据Integra称，俄罗斯油田服务市场规模在2017年将接近260亿美元。该市场2013年的规模估计为180亿美元。

Halliburton、斯伦贝谢和Baker Hughes都拒绝就俄罗斯所受制裁的影响置评。

Bashneft(BANE.MM)负责人Alexander Korsik称，西方对外国设备的制裁，可能会推动俄罗斯进一步向中国靠拢。Bashneft是俄罗斯按产量计成长最快的石油企业。

“中国会被认为更加可靠，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。