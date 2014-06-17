乌克兰军队与亲俄力量在俄乌边境附近发生冲突

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅6月17日 - 乌克兰边防局称，该国军队与亲俄分离主义者周二凌晨在与俄罗斯接壤的东部边界附近地区发生冲突，大约有30名乌克兰军人在战斗中受伤。
该局称，分离主义武装分子夜里向卢甘斯克市（Luhansk）附近的政府军和边防军发射迫击炮弹。该局没有透露反叛力量的伤亡情况。
分离主义者称，乌克兰政府军本周一直对他们的驻地进行攻击，斯拉夫扬斯克市（Slaviansk）周边地区也包括在内。
乌克兰总统波罗申科已经下令政府军从反叛力量手中重新夺回边境控制权。
乌克兰当局称，自5月开始军事行动打击分离主义者以来，已有125名乌克兰军人丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：