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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 17:43 BJT

乌克兰军队与亲俄力量在俄乌边境附近发生冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅6月17日 - 乌克兰边防局称，该国军队与亲俄分离主义者周二凌晨在与俄罗斯接壤的东部边界附近地区发生冲突，大约有30名乌克兰军人在战斗中受伤。

该局称，分离主义武装分子夜里向卢甘斯克市（Luhansk）附近的政府军和边防军发射迫击炮弹。该局没有透露反叛力量的伤亡情况。

分离主义者称，乌克兰政府军本周一直对他们的驻地进行攻击，斯拉夫扬斯克市（Slaviansk）周边地区也包括在内。

乌克兰总统波罗申科已经下令政府军从反叛力量手中重新夺回边境控制权。

乌克兰当局称，自5月开始军事行动打击分离主义者以来，已有125名乌克兰军人丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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