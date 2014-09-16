乌克兰顿涅茨克再传炮击声 停火局势再度紧绷

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透基辅9月15日 - 乌克兰叛军控制的顿涅茨克周一再次发生战斗；与此同时，乌克兰总统波罗申科准备提出一项大胆的计划，给予主张分离的东部地区“特殊地位”，希望结束这场已导致超过3,000人丧命的冲突。
东部工业重镇顿涅茨克再次发生的激战，加上周末期间导致至少六人死亡、国际观察团队遭炮击的攻击事件，让乌克兰政府与俄罗斯支持的叛军之间持续仅10日的停火面临新的压力。
停火始于9月5日，尽管有零星冲突发生，但在上周末前状况大致稳定。
根据欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)，上周六在仍为乌政府控制的顿涅茨克机场附近，发生猛烈的武装冲突；顿涅茨克一处市场遭到炮击，至少造成一人死亡。
顿涅茨克的路透记者报导，周一晚间，在机场地区、车站以及接近市中心的Leninsky地区附近，仍能听见炮击与飞弹攻击声。
顿涅茨克叛军的主要领袖周一指责乌克兰政府再三违反停火协议，暗示停火不会持续太久。
冲突再起的同时，乌克兰总统波罗申科准备向国会提出一项草案；当地媒体称，这项草案将同意暂时给予叛军所宣告的“人民共和国”自治地位。
当地媒体周一披露草案内容表示，草案将同意给予支持叛军的地区自治权，以三年为限，并允许他们“强化与深化”与俄罗斯的关系。
草案将同意叛军建立警察部队，并在11月举行自己的地方选举。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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