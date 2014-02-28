占领乌克兰克里米亚地区机场的武装分子称机场仍将正常运作

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透乌克兰2月28日 -占领乌克兰克里米亚主要地区Simferopol机场的武装分子，在机场地面来回巡逻，但并未进入旅客登机闸口，看来允许机场正常运作。
一位路透目击者称，武装分子全副武装并携带枪械，并自由进出机场塔台。
一名叫做Vladimir的男子称其自愿协助该团体，他说“我是People's Militia of Crimea阵营里的，我们是普通人、志愿者...我们是来机场维持秩序。机场会正常运作。”
他还说虽然他和其他志愿者支持武装分子的行动，但他们并不知道那些武装分子的来历。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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