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时事要闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:19 BJT

亲俄叛军占领乌克兰东部一战略制高点--消息人士

路透基辅8月28日 - 一名乌克兰军方消息人士周四表示，亲俄叛军已经占领乌克兰东部Savur-Mohyla的战略制高点。

在被路透问及叛军是否已经占领顿涅茨克(Donetsk)以东的Savur-Mohyla时，该消息人士回答：“是的。我们已经掌握这个信息。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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