乌克兰计划提高大豆产量 寻求向中国出口

路透基辅8月3日 - 乌克兰农业部周一称，该国计划把今年的大豆产量提高5%至410万吨左右，同时希望向中国出口部分大豆。

由于大豆的利润上升，乌克兰农户的大豆种植区在过去两年激增。

乌克兰农业部发言人称，今年该国的大豆种植面积为210万公顷，较2014年的180万公顷增加4%。

2012年和2013年，乌克兰的大豆产量分别为241万吨和276万吨。

乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko称，上月一支规模庞大的中国代表团参观了乌克兰的大豆压榨设施，乌克兰希望能扩大获准对中国的出口商品清单、将豆粕纳入其中。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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