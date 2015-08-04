乌克兰计划提高大豆产量 寻求向中国出口

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透基辅8月3日 - 乌克兰农业部周一称，该国计划把今年的大豆产量提高5%至410万吨左右，同时希望向中国出口部分大豆。
由于大豆的利润上升，乌克兰农户的大豆种植区在过去两年激增。
乌克兰农业部发言人称，今年该国的大豆种植面积为210万公顷，较2014年的180万公顷增加4%。
2012年和2013年，乌克兰的大豆产量分别为241万吨和276万吨。
乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko称，上月一支规模庞大的中国代表团参观了乌克兰的大豆压榨设施，乌克兰希望能扩大获准对中国的出口商品清单、将豆粕纳入其中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。