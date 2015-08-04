乌克兰计划提高大豆产量，寻求向中国出口

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅8月3日 - 乌克兰农业部周一称，该国计划把今年的大豆产量提高5%至410万吨左右，同时希望向中国出口部分大豆。
由于大豆的利润上升，乌克兰农户的大豆种植区在过去两年激增。
乌克兰农业部发言人称，今年该国的大豆种植面积为210万公顷，较2014年的180万公顷增加4%。
2012年和2013年，乌克兰的大豆产量分别为241万吨和276万吨。
乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko称，上月一支规模庞大的中国代表团参观了乌克兰的大豆压榨设施，乌克兰希望能扩大获准对中国的出口商品清单、将豆粕纳入其中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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