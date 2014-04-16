综述：乌克兰对亲俄分离分子发动打击 但行动有限

2014年4月15日，乌克兰东部Kramatorsk的一个乌克兰空军基地，亲俄抗议者在构筑路障。 REUTERS/Marko Djurica

* 对分离主义份子展开“军事行动”

* 乌克兰代总统表示，打击行动将分阶段进行

* 乌克兰军队乘坐直升机着陆，但遇到怀有敌意的当地居民

* 乌克兰部队和装甲车也接近冲突频发城市

路透克拉马托尔斯克/斯拉夫扬斯克4月15日 -乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过除一支空降部队着陆外，这次行动较为有限。

乘坐两架直升机的士兵在克拉马托尔斯克一个机场着陆，稍早记者听到那里有炮火声，似乎是为了阻止军机降落。这些部队撤入营区，之前当他们试图离开时，遇到怀有敌意的当地市民所设置的路障。

在基辅，乌克兰代总统Oleksander Turchinov宣布对亲俄骚乱份子取得一场亟需的胜利，他表示已经“解放”了这座空军基地。但那里似乎并没有激进分子。

乌克兰一位高层官员向非武装人群表示，他已经来到这里指挥Turchinov在当天稍早宣布的这场“反恐怖行动”。

乌克兰军队与反乌克兰新政府的数百名骚乱分子中的部分人士进行了混战，随后在黄昏时分回撤。

乌克兰国家安全部门表示，“反恐”行动亦会涉及到斯拉夫扬斯克附近的分离主义份子，但没有相关行动的即刻证据。

不过，基辅的行动标志着冷战以来东西方最严重危机的升级。

这种僵局引发西方国家和基辅担忧，俄罗斯可能进行军事干预来“保护”乌克兰东部的俄语居民。

俄罗斯外交部称对乌克兰东部地区出现伤亡的报导“非常担忧”，但不清楚此类事件发生在何处。

美国总统奥巴马一名发言人称，乌克兰政府有责任对东部地区的“挑衅”作出回应，但美国未考虑向基辅派遣武装力量。

白宫表示，正在“慎重考虑”增加制裁。但美国国务院称，在周四日内瓦会议前，不太可能有类似行动出台。美国、欧盟和乌克兰官员将在日内瓦会议上努力说服俄罗斯平息当前局势。

**俄罗斯股价下跌**

有关乌克兰东部军事行动的消息导致俄罗斯股价大跌，莫斯科市场主要股指下挫约3%。

目击者称，至少有15辆悬挂乌克兰旗帜的装甲运兵车，停靠在斯拉夫扬斯克以北约50公里(30英哩)的路边。

身负迷彩装备、并携带自动武器和榴弹发射器的乌克兰军队驻扎在附近，道路附近还有一家直升机，和几辆载有内政部人员的大巴士。

在斯拉夫扬斯克，分离主义者已经夺取了当地的警察和国家安全机构总部。

危机还让人担心俄罗斯可能切断对乌克兰的天然气供应，进而中断对欧盟国家的天然气输送。俄罗斯天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)承诺仍将是欧盟可靠的供应商，但德国能源公司RWE(RWEG.DE)周二开始向乌克兰供气，将中欧一条通常由东向西的管线输送方向反转。(完)

(编译/审校 郑茵/侯向明/徐文焰/龚芳)

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