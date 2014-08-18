乌克兰东部叛军炮火击中难民车队 伤亡不明--乌军方发言人

路透基辅8月18日 - 乌克兰军方发言人表示，从乌克兰东部城市卢甘斯克(Luhansk)出发的难民巴士车队周一遭到叛军飞弹击中，目前伤亡状况不明。

乌克兰东部军事行动发言人表示，“从卢甘斯克出发的难民车队行经Khryashchuvatye及Novosvitlivka地区附近时，恐怖分子朝车队发射格勒式(Grad)飞弹...我们正等待伤亡报告。”

顿涅茨克人民共和国的发言人表示，她未听闻此事。不过一个叛军新闻管道指出，分离主义份子及乌克兰军方在巴士行经之地猛烈交火。(完)

(编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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