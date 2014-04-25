综述：乌军打死五名武装人员 俄开始在两国边境军事演习

2014年4月24日，在乌克兰斯拉夫扬斯克东部村庄Malinivka的检查站，乌克兰士兵在一辆装甲运兵车旁警戒。 REUTERS/Marko Djurica

* 乌克兰内务部和军队摧毁了非法武装设置的哨卡

* 普京警告“惩罚行动”可能造成严重后果

* 奥巴马：莫斯科方面迄今为止仍未实施乌克兰问题协议

路透乌克兰斯拉夫扬斯克/俄罗斯圣彼得堡4月24日 -乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

乌克兰政府首次动用武装力量去夺回亲俄武装分子占领的地区。亲俄分离主义者自4月6日以来占据东部部分地区，并宣称独立为“顿涅茨克人民共和国”。

乌克兰代总统指责俄罗斯政府为非法武装人员提供支援，支持“国家层面恐怖主义”。乌政府称叛乱分子绑架并残害了一名政界人士，后者的尸体在上周六被发现。

乌克兰内务部表示，内务部队在军队的支持下，已经在分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克摧毁了三座非法武装的哨卡。

“在这起武装冲突中，至多有五名恐怖分子死亡，”乌克兰内务部发表声明称，政府军有一人受伤。

斯拉夫扬斯克反叛团体的发言人表示，两名武装分子在该地区的冲突中死亡。据当地新闻网站援引自封为斯拉夫扬斯克市长的分离主义者Vyacheslav Ponomaryov称，在该市东北部郊区，有一名男子被打死，另一人受伤严重。

俄罗斯称有权入侵邻国以保护讲俄语人士，目前已在俄乌边境加强军事部署。据北约组织(NATO)估计，俄罗斯驻扎了约4万人的军队。

俄罗斯国防部长SergeiShoigu宣布，已开始在俄乌边境进行军事演习，以应对“乌克兰的军事机器”和北约在欧洲东部进行的演习。乌克兰要求俄罗斯48小时内解释在边境附近的行动。

普京在圣彼得堡称，若基辅当局在乌克兰东部动用军队，将是对本国人民犯下的极大罪行。

"这只是一种惩罚行动，作出这些决定的人当然会面临后果，包括对国与国关系(的影响)。"普京在地区性媒体的电视讲话中说道。

美国指责俄罗斯在边境举行军演。“这同我们希望俄罗斯降低局势紧张程度的要求背道而驰，”美国五角大楼发言人ColonelSteve Warren说道。

俄罗斯外交部回应称，美国应阻止乌克兰的军事行动，“要求基辅当局保持克制，不要使用武力。”(完)

(编译 郑茵/许娜/孙茉莉; 审校 张荻)

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