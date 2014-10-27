乌克兰民众支持总统亲欧路线 但忧心俄罗斯威胁

路透基辅10月27日 - 乌克兰国会选举结果显示，亲欧政党将取得国会主导地位，总统波罗申科获得民意支持终结分裂主义冲突，带领乌克兰进一步疏远俄罗斯，朝欧洲主流靠拢。

波罗申科计划周一展开执政联盟谈判，投票所出口民调及部分开票结果显示，对于欧盟所要求的民主及法制改革，持阻挠立场的政党团体，多数在周日选举中被踢出国会。

波罗申科仍面临一些重大问题：俄罗斯仍抗拒乌克兰加入欧盟的努力、乌克兰政府与东部亲俄叛军的停火协议摇摇欲坠、国内经济情势严峻。

俄罗斯总统普京仍有左右情势的力量，包括对乌克兰东部叛军的支持，以及对乌克兰及欧盟的天然气供应。

波罗申科所属的党派，及其政治盟友总理亚采纽克所领导的政党，在已开出的逾四分之一选票中，各获得超过21%的选票，波罗申科确定可掌握国会主导权。

党派及单议席单票制的最终投票结果还要数日才能揭晓。但是根据已经开出的38%选票中，亲欧党派Selfhelp获得11%，波罗申科可以组成一个强大的联盟政府。

这个结果开启了波罗申科与亚采纽克继续搭档的可能性，后者可能继续担任总理，处理与西方关于援助乌克兰等敏感问题的谈判。

乌克兰政府称希望经济明年温和增长，但世界银行预计其经济会继续萎缩。

渣打银行新兴市场分析师Timothy Ash称，该结果是“对支持西方改革日程的重大投票”。他在研究报告中表示，亚采纽克仍料担任总理，但这会“被俄罗斯视为坏消息”。

**乱局有望结束**

波罗申科及其盟友正致力于让乌克兰恢复正常状态。一年前动荡和暴力事件爆发，出现针对亲俄派前总统亚努科维奇的街头示威，随后亚努科维奇在2月被迫下台。

议会中仍有部分亚努科维奇的盟友，前能源部长Yuriy Boiko的反对派最新选票数为9.76%，仍足以轻松进入议会。

RIA通讯社报导称，俄罗斯外交部在投票后很快表示，大选给乌克兰东部提供了和平契机，但乌克兰议会中的大量“民族主义者”可能破坏和平进程。

在反叛分子所占地区或克里米亚并未进行投票。盘踞东部大城市顿涅茨克和卢甘斯克的分离分子表示，他们无视乌克兰大选，仍计划在11月2日进行另一次选举，以推进其独立呼声。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/张明钧)

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