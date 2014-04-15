乌克兰紧张局势推升布兰特原油期货

* 乌克兰重新占领东部城镇的机场

* 俄罗斯称乌克兰处于内战的边缘

* 利比亚自叛乱以来出口首批石油船货

* 路透调查显示，美国上周原油库存预计增加180万桶

* API石油库存数据将在2030 GMT公布

路透纽约4月15日 -指标布兰特原油期货周二小涨，因有消息称，乌克兰武装部队在东部城镇展开军事行动，不过利比亚恢复石油出口的前景限制涨幅。

俄罗斯宣称，乌克兰接近内战的边缘，因乌克兰政府表示，在东部城镇克拉马托尔斯克展开针对亲俄罗斯的分离主义者的“特别行动”，且重新占领了当地的一主要机场。

布兰特原油周一升至近六周高位，因西方国家同意加大对俄罗斯的制裁。

但布兰特原油涨幅受限，美国原油期货持于平盘之下，因利比亚数个被反叛组织封锁的油港逐步重开，导致全球石油供应增加。

近期重开的油港Hariga按计划将在周二开始装油，为政府和反叛组织达成协议重开油港后首批石油出口。

路透调查显示，上周美国石油库存预计增加180万桶。这也重压美国原油期价。美国周度原油库存数据将在周二晚些时候和周三公布。

美国原油期货下跌0.30美元，收报每桶103.75美元。周三将成为近月合约的布兰特6月原油合约收涨0.29美元，报每桶109.36美元。周二收盘后到期的布兰特5月合约回落0.33美元，收报每桶108.74美元。

市场目前关注周三将公布的亚洲重要经济数据，其中包括中国经济成长数据和美国原油周度库存数据。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT发布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据。

美国总统奥巴马致电俄罗斯总统普京，该国可能为其在乌克兰的行动付出更大的代价，应利用其影响力让乌克兰分离主义者停止暴乱。

欧盟周一同意就乌克兰危机扩大对俄制裁，资产冻结和拒发签证的人数增加。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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