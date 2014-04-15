奥央行总裁：乌克兰局势升级将威胁欧洲新兴市场经济体

路透维也纳4月14日 -奥地利央行总裁诺沃特尼周一称，俄罗斯-乌克兰紧张局势可能影响欧洲新兴市场国家经济，避免局势进一步升级“至关重要”。

“包括欧盟制裁俄罗斯在内的冲突升级可能严重影响整个地区的经济。”他为在联合国经济及社会理事会讲话准备的发言稿指出。

诺沃特尼也是欧洲央行(ECB)管理委员会委员，他表示，乌克兰危机目前为止对其他国家和中欧、东欧和东南欧国家（CESEE)的金融市场影响不大，这些国家与乌克兰的贸易关系有限。他指出，俄罗斯仍在继续输出天然气。

“目前，避免乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级至关重要。越发严格的制裁不符合俄罗斯、欧盟或美国的利益。”

紧张局势给地区形势蒙阴，尽管很多国家自2008年以来已经削减了经常帐和预算赤字，因此对外国资本的依赖有所下降。

“因此，这些CESEE国家料不会迫于压力升息以对抗本币贬值。对于那些银行业资本充足、不依赖外国资本的CESEE国家来说，本币贬值甚至可能有助于经济复苏。”

“但是，每次危机都有其特性，且‘突然停止’事件几乎无法预测，但我认为目前面临的新兴市场危机和20世纪90年代的危机不可同日而语。”诺沃特尼称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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