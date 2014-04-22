（更正）综述：乌克兰和平之路举步维艰 亲俄分离主义者拒不缴械

（因英文原文有误，删除第三段有关“俄罗斯总统普京”的表述，并修改第六和第七段措词）

* 亲俄分离主义者加强防御

* 克里敦促拉夫罗夫呼吁结束占领政府大楼

* 美国提升针对普京本人制裁的几率

* 拉夫罗夫要求美国约束基辅的“狂热分子”

路透乌克兰基辅/斯拉夫扬斯克4月21日 -旨在避免乌克兰发生更大范围冲突的国际协议周一停滞不前，亲俄分离主义者并没有显示出放弃此前占领的政府大楼的迹象。

美国和欧洲官员称，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。

华盛顿暗示有可能对一批俄罗斯官员实施进一步的制裁。

美国国务院发言人JenPsaki称，国务卿克里周一敦促俄罗斯外长拉夫罗夫贯彻实施日内瓦协议，其中包括“公开要求分离主义者撤出非法占领的政府大楼和检查站。”

美国和欧盟已就俄罗斯吞并克里米亚，对部分俄罗斯人实施签证禁令和资产冻结的制裁措施。但俄罗斯对这些影响有限的举措不以为意。

当被问到美国是否正考虑针对普京个人采取制裁措施的可能性时，Psaki在推特(Twitter)上回答道，“一批官员在考虑之列。在讨论普京总统前将有更多的制裁。”

在回答对个人、企业和行业发出制裁威胁是否有效的问题时，Psaki指出，“是的。表明后果很重要。美国有能力制裁个人、企业及某些产业。目的不是制裁，而是缓和紧张局势。”

美国和欧盟均表示在考虑采取更严格的措施，除非亲俄势力在乌克兰东部后退。不过，欧盟许多成员国都依赖俄罗斯出口的能源，很难就此达成一致。

俄罗斯外交部称，外长拉夫罗夫已要求美国国务卿克里“对乌克兰施加影响，不要让狂热分子掀起流血冲突”，并鼓励其“坚定地履行自己的义务”。

美国副总统拜登到访乌克兰，预计将宣布一系列技术援助。拜登的访问可能更多地是提供象征性支持，而不会公开发表任何具体承诺。

**相互谴责**

日内瓦协议的目的是要减轻这场自冷战以来俄罗斯与西方国家最严重的对峙。协议呼吁在欧洲安全与合作组织(OSCE)的主持下迅速退出被占建筑。

但协议刚签署不久，双方便指责对方破坏协议，亲俄分离主义分子拒不执行从被占大楼撤出的承诺。

OSCE调解人MarkEtherington在斯拉夫扬斯克首次会晤分离主义分子领导人。这座城市已经被反对派变成了一座森严的堡垒。

Etherington表示，他曾询问自称是这座城市“人民的市长”的亲俄派人士VyacheslavPonomaryov，是否会遵守日内瓦协议，但没有暗示其回应。

Ponomaryov后来在一次记者会上表示：“我们没有协商，我们只是交谈。我们表明我们的立场，这里发生的事情，他们说他们的计划。”

斯拉夫扬斯克的反对派动用装满砂子的卡车，并正在填充沙袋以加强防御，再次说明日内瓦协议远未得到执行。(完)

(编译 孙茉莉/许娜/郑茵 审校 张荻)

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