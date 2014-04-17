乌克兰危机四方会谈恐被普京抢锋头

* 四方会谈取得进展的机会不大

* 普京将在“热线”谈话中评估西方的制裁

* 美国官员预期不会取得突破

* 美国指出，俄罗斯必须停止支援叛军，并撤回部队

记者 Stephanie Nebehay/Christian Lowe 编译 王冠中/郑茵/李爽

路透日内瓦/莫斯科4月17日 -东西方国家外长周四将在日内瓦致力解决乌克兰危机，但俄罗斯总统普京可能会抢走日内瓦会议的锋头。

俄罗斯军队仍大量聚集在与乌克兰的交界处，使得四方会谈取得重大进展的希望渺茫。相较之下，普京在年度“热线”节目中的谈话，对乌克兰东部动乱情势可能会有更大的影响力。

周四的日内瓦会议将聚集俄罗斯、乌克兰、美国以及欧盟的外交部长，讨论乌克兰的危机。乌克兰东部城镇遭到亲俄分离主义分子占领，而乌克兰当局正苦于伸张在该地区的主权。

在周三抵达日内瓦后，乌克兰外长AndriiDeshchytsia表示，仍有时间可以进行协商，以缓解其与俄罗斯的紧张关系。

“我认为仍有可能通过外交斡旋缓和局势，”他说。“我们将努力尝试。我们正在努力--不仅是乌克兰，美国也在努力。不过，现在是时候了，我们不仅要表达关切，还要寻找更加切实恰当的办法，来回应俄罗斯的计划和行动。”

乌克兰政府和西方国家相信，莫斯科方面正在挑起不安，一位美国高级官员明确表示，俄罗斯领导人必须缓和危机。

“就是说，他们需停止援助、煽动和支持那些分离主义分子，并从边境撤军，”这位官员对记者表示。同时美国国务卿克里飞往日内瓦。

其他在华盛顿的美国官员表示，不认为日内瓦会谈将会取得突破。他们补充说，目前合理的假设是，如果没有取得进展将对俄罗斯实施进一步制裁。华盛顿可能最早在周五进行制裁。

美国总统奥巴马周三表示，如果俄罗斯加大对乌克兰东部分离主义分子的支持，就将受到进一步制裁。

外交人士说，欧盟执委会周三将文件发给欧盟成员国，解释了更严格的贸易和金融制裁可能对其经济产生的影响。

文件从几个方面衡量，其中包括能源、金融和贸易。高度仰赖俄罗斯天然气供应的数个欧盟国家担心会遭到俄罗斯报复。

但普京在这次谈话活动举行前并没有显示出让步的迹象。

在此次谈话前夕，总统发言人Dmitry Peskov表示，普京将全面评估欧美的制裁。(完)

(译文审校 徐文焰/侯向明)

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