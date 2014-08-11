乌克兰政府军包围顿涅茨克 停火谈判可能性消失

路透基辅/顿涅茨克8月10日 - 乌克兰顿涅茨克市郊周日遭炮击，乌克兰政府军加紧围困这个反叛势力据点，并且呼吁亲俄分裂分子投降。

乌克兰政府军和反叛分子在顿涅茨克市东部争夺Krasny Luch镇的控制权，该镇是公路和铁路交通枢纽，乌克兰政府称反叛份子就是通过这里接收俄罗斯供应的武器装备。

乌克兰叛军领导人周六曾表示愿意进行停火谈判，但随着政府军继续展开进攻，停火谈判的可能性因而消失。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko表示，叛军如果希望停火，那么就“放下武器投降”。

叛军在声明中称，只要政府军继续采取“惩罚性”军事行动，就不会停火。

顿涅茨克是乌克兰东部的主要工业中心。路透在顿涅茨克的目击者表示，截至周日中午，该市郊区遭到约八小时的炮击。

Lysenko称，过去24小时，政府军“的攻势继续顺利推进，并收紧工业区顿巴斯(Donbass)的首府--顿涅茨克周边的包围圈”。他补充说：“(分离主义)武装分子处于恐慌和混乱状态。这些恐怖分子有很多逃兵。”

Lysenko和叛军都没有提供周末期间冲突造成的伤亡情况。

白宫表示，美国总统奥巴马和德国总理梅克尔周六通电话时“同意，如果没有乌克兰政府的正式、明确同意和授权，即打着‘人道主义’的旗号，俄罗斯对乌克兰的任何干涉都是不可接受的，并违反国际法，且会引发额外后果。”

奥巴马还与英国首相卡梅伦讨论了乌克兰危机，并称如果俄罗斯向乌克兰派军，那么会对俄罗斯采取更加严厉的制裁。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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