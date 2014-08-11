乌克兰政府军包围顿涅茨克 停火谈判可能性消失

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透基辅/顿涅茨克8月10日 - 乌克兰顿涅茨克市郊周日遭炮击，乌克兰政府军加紧围困这个反叛势力据点，并且呼吁亲俄分裂分子投降。
乌克兰政府军和反叛分子在顿涅茨克市东部争夺Krasny Luch镇的控制权，该镇是公路和铁路交通枢纽，乌克兰政府称反叛份子就是通过这里接收俄罗斯供应的武器装备。
乌克兰叛军领导人周六曾表示愿意进行停火谈判，但随着政府军继续展开进攻，停火谈判的可能性因而消失。
乌克兰军方发言人Andriy Lysenko表示，叛军如果希望停火，那么就“放下武器投降”。
叛军在声明中称，只要政府军继续采取“惩罚性”军事行动，就不会停火。
顿涅茨克是乌克兰东部的主要工业中心。路透在顿涅茨克的目击者表示，截至周日中午，该市郊区遭到约八小时的炮击。
Lysenko称，过去24小时，政府军“的攻势继续顺利推进，并收紧工业区顿巴斯(Donbass)的首府--顿涅茨克周边的包围圈”。他补充说：“(分离主义)武装分子处于恐慌和混乱状态。这些恐怖分子有很多逃兵。”
Lysenko和叛军都没有提供周末期间冲突造成的伤亡情况。
白宫表示，美国总统奥巴马和德国总理梅克尔周六通电话时“同意，如果没有乌克兰政府的正式、明确同意和授权，即打着‘人道主义’的旗号，俄罗斯对乌克兰的任何干涉都是不可接受的，并违反国际法，且会引发额外后果。”
奥巴马还与英国首相卡梅伦讨论了乌克兰危机，并称如果俄罗斯向乌克兰派军，那么会对俄罗斯采取更加严厉的制裁。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。