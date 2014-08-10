乌克兰叛军称愿意接受停火协议

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透基辅8月9日 - 乌克兰政府军在与亲俄叛军的冲突中取得更多胜利后，叛军周六表示，愿意与乌克兰政府达成停火。
顿涅茨克人民共和国的总理札哈臣科(Alexander Zakharchenko)发表声明称，愿意接受停火协议，以避免顿巴斯地区的人道危机扩大。顿涅茨克共和国是叛军自立的政权。
他警告称，顿涅茨克面临缺粮、缺水、缺电问题，但叛军准备保卫当地约100万名居民。
乌克兰官员曾表示愿意接受停火协议，但条件是叛军交出武力。
稍早乌克兰政府表示，俄罗斯企图派遣部队伪装成维和人员，进入乌克兰，以挑起大规模的军事冲突，但遭到乌克兰阻止。
美国政府表示，总统奥巴马与德国总理梅克尔周六通话时达成共识，如果没有乌克兰政府正式同意及授权，即使是宣称人道主义的援助，俄罗斯在乌克兰的任何干涉都是无法接受、违反国际法，并将招致更多惩罚。
奥巴马也与英国首相卡梅伦讨论乌克兰危机，并称如果俄罗斯派军进入乌克兰，应对俄国实施更严厉制裁。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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