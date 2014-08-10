乌克兰叛军称愿意接受停火协议

路透基辅8月9日 - 乌克兰政府军在与亲俄叛军的冲突中取得更多胜利后，叛军周六表示，愿意与乌克兰政府达成停火。

顿涅茨克人民共和国的总理札哈臣科(Alexander Zakharchenko)发表声明称，愿意接受停火协议，以避免顿巴斯地区的人道危机扩大。顿涅茨克共和国是叛军自立的政权。

他警告称，顿涅茨克面临缺粮、缺水、缺电问题，但叛军准备保卫当地约100万名居民。

乌克兰官员曾表示愿意接受停火协议，但条件是叛军交出武力。

稍早乌克兰政府表示，俄罗斯企图派遣部队伪装成维和人员，进入乌克兰，以挑起大规模的军事冲突，但遭到乌克兰阻止。

美国政府表示，总统奥巴马与德国总理梅克尔周六通话时达成共识，如果没有乌克兰政府正式同意及授权，即使是宣称人道主义的援助，俄罗斯在乌克兰的任何干涉都是无法接受、违反国际法，并将招致更多惩罚。

奥巴马也与英国首相卡梅伦讨论乌克兰危机，并称如果俄罗斯派军进入乌克兰，应对俄国实施更严厉制裁。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。