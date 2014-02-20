乌克兰抗议者夺回独立广场 无视“休战”

2014年2月20日在乌克兰基辅拍到的一位东正教牧师手持十字架、身边一位妇女在冲突中丧生者的尸体旁痛哭的图片。 REUTERS/Konstantin Chernichkin

路透2月20日（记者 ichard Balmforth/Pavel Polityuk） -乌克兰抗议者周四向防爆警察投掷汽油弹和石块，迫使防爆警察离开基辅独立广场；此前总统亚努科维奇称与反对派领导人达成“休战”。

后来，一名路透摄影师在独立广场两个地点共看到10名身穿平民服装的人死亡。电视显示，身穿战斗服装的活动人士带走了数名他们俘获的身穿警服的人。

抗议人群蜂拥而上，占领了独立广场的一个角落，这里距离总统府和议会最近，防爆警察周二晚间曾占领了这里。冲突已经导致28人丧生，其中包括10名警察。冲突双方都指责对方使用真枪实弹。

乌克兰媒体称，议会已经被疏散。

尽管昨夜气氛平静，抗议者仍情绪暴躁，早上8点30分，很多人手持棍棒、唱着爱国歌曲前往独立广场。

“停战？没有这一说！我们面前只有战争！他们在挑衅。他们向我们扔手榴弹，焚烧我们的家。我们在这儿呆了三个月里，什么都没烧。”23岁的Petro Maksimchuk说道。

“他们不是人。他们是杀手。制裁没用。他们都应该被流放到西伯利亚去。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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