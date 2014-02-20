乌克兰抗议者夺回独立广场 至少又有21人丧生

2014年2月20日在乌克兰独立广场拍到的一位东正教牧师与一位哭泣的妇女站在冲突罹难者的尸体旁。 REUTERS/Konstantin Chernichkin

路透2月20日（记者 ichard Balmforth/Pavel Polityuk） -乌克兰抗议者周四向防爆警察投掷汽油弹和石块，迫使防爆警察离开基辅独立广场；此前总统亚努科维奇称与反对派领导人达成“休战”，但无济于事，至少又有21人在新一轮冲突中丧生。

后来，一名路透摄影师在独立广场三个地点共数出21具身穿平民服装的尸体。电视显示，身穿战斗服装的活动人士带走了数名他们俘获的身穿警服的人。

抗议人群蜂拥而上，占领了独立广场的一个角落，这里距离总统府和议会最近，防爆警察周二晚间曾占领了这里。冲突已经导致28人丧生，其中包括10名警察。冲突双方都指责对方使用真枪实弹。

乌克兰媒体称，议会已经被疏散。

尽管昨夜气氛平静，抗议者仍情绪暴躁，早上8点30分，很多人手持棍棒、唱着爱国歌曲前往独立广场。

“停战？没有这一说！我们面前只有战争！他们在挑衅。他们向我们扔手榴弹，焚烧我们的家。我们在这儿呆了三个月里，什么都没烧。”23岁的Petro Maksimchuk说道。

“他们不是人。他们是杀手。制裁没用。他们都应该被流放到西伯利亚去。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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