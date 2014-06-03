乌克兰危机令美国计划加强在欧洲的军事存在

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透华沙6月3日 - 在美国总统奥巴马开始出访欧洲之际，白宫周二称，由于俄罗斯干预乌克兰，美国正在评估其在欧洲的军事存在。
白宫指出，奥巴马将呼吁国会支持“欧洲保证计划”（EuropeanReassurance Initiative），投入最多10亿美元增加美军在欧洲的换防。
白宫称，美国的努力将涉及增加美国海军参与北约海军部署，包括更持久地向黑海和波罗的海进行部署。
“鉴于欧洲新的安全挑战，我们正在评估美国在欧洲的军事存在。这些努力不会影响其他防御重点，比如向亚太再平衡的承诺。”白宫在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。