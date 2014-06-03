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时事要闻 | 2014年 6月 3日 星期二 18:51 BJT

乌克兰危机令美国计划加强在欧洲的军事存在

路透华沙6月3日 - 在美国总统奥巴马开始出访欧洲之际，白宫周二称，由于俄罗斯干预乌克兰，美国正在评估其在欧洲的军事存在。

白宫指出，奥巴马将呼吁国会支持“欧洲保证计划”（EuropeanReassurance Initiative），投入最多10亿美元增加美军在欧洲的换防。

白宫称，美国的努力将涉及增加美国海军参与北约海军部署，包括更持久地向黑海和波罗的海进行部署。

“鉴于欧洲新的安全挑战，我们正在评估美国在欧洲的军事存在。这些努力不会影响其他防御重点，比如向亚太再平衡的承诺。”白宫在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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