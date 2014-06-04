乌克兰危机令美国计划加强在欧洲的军事存在

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透华沙6月3日 - 在美国总统奥巴马开始出访欧洲之际，白宫周二称，由于俄罗斯干预乌克兰，美国正在评估其在欧洲的军事存在。
白宫指出，奥巴马将呼吁国会支持“欧洲保证计划”（European Reassurance Initiative），投入最多10亿美元增加美军在欧洲的换防。
白宫称，美国的努力将涉及增加美国海军参与北约海军部署，包括更持久地向黑海和波罗的海进行部署。
“鉴于欧洲新的安全挑战，我们正在评估美国在欧洲的军事存在。这些努力不会影响其他防御重点，比如向亚太再平衡的承诺。”白宫在声明中称。（完）
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6