乌克兰危机令美国计划加强在欧洲的军事存在

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙6月3日 - 在美国总统奥巴马开始出访欧洲之际，白宫周二称，由于俄罗斯干预乌克兰，美国正在评估其在欧洲的军事存在。

白宫指出，奥巴马将呼吁国会支持“欧洲保证计划”（European Reassurance Initiative），投入最多10亿美元增加美军在欧洲的换防。

白宫称，美国的努力将涉及增加美国海军参与北约海军部署，包括更持久地向黑海和波罗的海进行部署。