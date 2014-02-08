美官员电话爆粗口惹恼默克尔 美方淡化影响

路透基铺2月7日（记者 Richard Balmforth/Natalia Zinets） -美国助理国务卿维多利亚·纽兰对欧盟出言不逊的电话内容遭泄露引发波澜，纽兰试图淡化此事对美国在乌克兰外交的影响，但德国总理默克尔表示“绝对无法接受”这些对欧盟的粗暴言辞。

纽兰与美国驻乌克兰大使Geoffrey Pyatt商讨可能的乌克兰未来政府的电话内容遭泄漏，美国官员指责这是俄罗斯所为。

纽兰周五试图限制自己言论的外交影响扩大。“我不打算对私下的外交谈话发表评论。但这明显是间谍行为，录音极为清楚，”她在访问乌克兰期间对记者说。

纽兰表示没有料到此事会破坏美国与乌克兰反对派领导人的关系，她称他们“确切地知道我们对于非暴力解决问题的立场”。

至于美俄关系，她称两国就包括伊朗问题在内的一系列国际事务有过“深入、全面且复杂的”磋商，也就乌克兰问题进行了“坦诚友好的磋商”。

根据被泄露的录音，纽兰在电话中爆粗口，对Pyatt说如果乌克兰新政府得到联合国而不是欧盟的支持就好了，她还说“Fuck the EU”。

美国官员没有否认这段录音的真实性，称纽兰已就上述言论向欧盟的同僚道歉。

默克尔的发言人表示，默克尔认为纽兰的言辞“完全不可接受”。

一些美国官员就此事谴责俄罗斯，称是一位俄罗斯官员率先转发了被匿名发布的电话录音。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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