克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透基铺2月7日（记者 Richard Balmforth/Natalia Zinets） -美国助理国务卿维多利亚·纽兰对欧盟出言不逊的电话内容遭泄露引发波澜，纽兰试图淡化此事对美国在乌克兰外交的影响，但德国总理默克尔表示“绝对无法接受”这些对欧盟的粗暴言辞。
纽兰与美国驻乌克兰大使Geoffrey Pyatt商讨可能的乌克兰未来政府的电话内容遭泄漏，美国官员指责这是俄罗斯所为。
纽兰周五试图限制自己言论的外交影响扩大。“我不打算对私下的外交谈话发表评论。但这明显是间谍行为，录音极为清楚，”她在访问乌克兰期间对记者说。
纽兰表示没有料到此事会破坏美国与乌克兰反对派领导人的关系，她称他们“确切地知道我们对于非暴力解决问题的立场”。
至于美俄关系，她称两国就包括伊朗问题在内的一系列国际事务有过“深入、全面且复杂的”磋商，也就乌克兰问题进行了“坦诚友好的磋商”。
根据被泄露的录音，纽兰在电话中爆粗口，对Pyatt说如果乌克兰新政府得到联合国而不是欧盟的支持就好了，她还说“Fuck the EU”。
美国官员没有否认这段录音的真实性，称纽兰已就上述言论向欧盟的同僚道歉。
默克尔的发言人表示，默克尔认为纽兰的言辞“完全不可接受”。
一些美国官员就此事谴责俄罗斯，称是一位俄罗斯官员率先转发了被匿名发布的电话录音。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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