美国防部：乌克兰称不会动用军队对付示威者

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日 - 美国国防部称，乌克兰周三对美国表示，他们有反对动用武装部队对付示威者的政策。美国之前对乌克兰针对反政府抗议部署防暴警察表示震惊。
美国国防部发言人Carl Woog称，国防部长哈格尔与乌克兰国防部长Pavlo Lebedyev通电话时呼吁该国克制，并就“军方若参与驱散示威可能引发的不良影响”发出警告。
Lebedyev表示，他会向总统亚努科维奇直接转达这些信息。亚努科维奇因决定放弃与欧盟的贸易协定、转而与俄罗斯重建贸易关系，被示威者要求辞职。
“Lebedyev部长表示，亚努科维奇总统的立场是不使用武装部队对付示威者，”Woog说。
乌克兰当局此前派大批防暴警察清场基辅市中心的独立广场，期间出现过混战，还有人被拘捕，为该国迄今采取的最强有力措施。但警方没有进入附近的市政厅，并且在早上时从街上撤离。示威者周三依然坚守他们的阵地。
白宫发言人敦促亚努科维奇倾听民意，恢复乌克兰与欧洲一体化进程。这是华盛顿方面迄今发表的措辞最强烈的评论。
美国国务卿克里称对乌克兰向示威者动用武力表示“愤慨”。美国国务院发言人表示，美国在考虑包括制裁乌克兰在内的各种举措。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。