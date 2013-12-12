美国防部：乌克兰称不会动用军队对付示威者

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月11日 - 美国国防部称，乌克兰周三对美国表示，他们有反对动用武装部队对付示威者的政策。美国之前对乌克兰针对反政府抗议部署防暴警察表示震惊。

美国国防部发言人Carl Woog称，国防部长哈格尔与乌克兰国防部长Pavlo Lebedyev通电话时呼吁该国克制，并就“军方若参与驱散示威可能引发的不良影响”发出警告。

Lebedyev表示，他会向总统亚努科维奇直接转达这些信息。亚努科维奇因决定放弃与欧盟的贸易协定、转而与俄罗斯重建贸易关系，被示威者要求辞职。

“Lebedyev部长表示，亚努科维奇总统的立场是不使用武装部队对付示威者，”Woog说。

乌克兰当局此前派大批防暴警察清场基辅市中心的独立广场，期间出现过混战，还有人被拘捕，为该国迄今采取的最强有力措施。但警方没有进入附近的市政厅，并且在早上时从街上撤离。示威者周三依然坚守他们的阵地。

白宫发言人敦促亚努科维奇倾听民意，恢复乌克兰与欧洲一体化进程。这是华盛顿方面迄今发表的措辞最强烈的评论。

美国国务卿克里称对乌克兰向示威者动用武力表示“愤慨”。美国国务院发言人表示，美国在考虑包括制裁乌克兰在内的各种举措。(完)