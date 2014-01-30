独家：美国正在准备可能对乌克兰实施的金融制裁

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透华盛顿1月29日 -美国国会助理周三称，美国政府正在准备可能对乌克兰实施的金融制裁方案，如果该国暴力活动升级，其官员和示威活动领导人将受到制裁。
上述国会助理因此事的敏感性要求匿名，他们称已与政府官员讨论了关于制裁的准备工作。
他们称尚未确定制裁方案的最终细节，但如果乌克兰暴力活动升级，则会尽快实施针对政府官员和示威活动领导人的制裁措施。
乌克兰总统亚努科维奇迫于俄罗斯的压力放弃与欧盟签署条约，引发该国在两个多月前爆发示威活动，已有六人在首都基铺和其他城市的示威活动中丧生。
面对乌克兰的危机，美国政府已吊销了一些乌克兰官员的签证。
美国总统奥巴马周二发表国情咨文时提及乌克兰，表示支持民众自由表达意愿的原则。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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