乌克兰亲欧党派在选举中位列前三--票站调查

路透基辅10月26日 - 乌克兰总统波罗申科周日对亲欧党派的压倒性胜利大加赞扬，称选举表明民众支持他结束分裂冲突的方案、亲近西方的路线以及进行的民主改革。

投票结束后的票站调查显示，在29个党派进行的竞选中，波罗申科党派赢得23%的选票，领先于他的盟友--乌克兰总理亚采纽克所在的党派。

在投票结束后发表的讲话中，波罗申科感谢选民支持“赞同民主、改革，亲乌克兰和欧洲的多数派。”

“多数选民赞同那些支持总统和平方案、以及对顿巴斯问题寻求政治解决办法的政党，”波罗申科说。他指的是政府军正与分裂分子交战的东部工业区。

这个结果开启了波罗申科与亚采纽克继续搭档的可能性，后者可能继续担任总理，处理与西方关于援助乌克兰等敏感问题的谈判。

调查显示，亚采纽克的人民阵线党赢得了略高于21%的投票，来自乌克兰西部的另一个亲欧党派位列第三。亚采纽克主张对俄罗斯采取强硬立场，他对深化改革的承诺以及对经济的管理受到西方的赏识。

波罗申科在稍后的记者会上表示，人民阵线党是组建任何议会联盟的“重要伙伴”，组建多数派联盟的谈判可能在周一开始。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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