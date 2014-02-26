西方国家援助乌克兰或令该国违反债券发行约定

焦点：日本央行政策会议料提出乐观经济评估 淡化宽松退场臆测
路透东京4月27日 - 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。
* 俄罗斯之前的援助包含债务比例条款
* 提供新救助可能会测试债务比例门槛
* 疲弱的本国货币加重债务负担
路透伦敦2月25日 -西方决策者将需要仔细斟酌，对乌克兰实施援助是否会令该国向违反债券发行约定更近一步，从而引发债务违约的可能。
具有讽刺性的是，向这个困境中的国家借款，可能会帮助该国的债务/GDP之比超过去年12月向俄罗斯发行两年期债券筹资30亿美元时两国所商定的水平。
该笔债券是乌克兰计划从俄罗斯那里获得的150亿美元救助资金的一部分。在亚努科维奇政权倒台后，这笔救助资金已暂停发放。
上述债券发行的一个条件就是“只要债券未到期，发行人应确保国家债务和国家担保债务的总和，不能超过乌克兰年度名义GDP的60%。”
南非标准银行一研究部门高管Tim Ash表示，目前乌克兰债务/GDP之比可能已超过50%，如果将全部或有债务纳入考虑，那么要实施援助将不得不仔细考虑60%的门槛。
据Ash的说法，就算作为IMF救助计划一部分，仅仅提供100亿欧元援助，也可能推动债务/GDP之比“非常接近60%的门槛”。周一，乌克兰代总统Oleksandr Turchynov表示，政府需要高达350亿美元的紧急援助。
**经济增长乏力**
即便没有新的援助资金，乌克兰的债务与GDP之比也在恶化，因经济增长乏力。
截至12月底，乌克兰公共债务总计731亿美元，其中约一半为外币债务，其货币格里夫纳兑美元从8.3贬值到近10，也加剧了债务负担。
Ash认为，乌克兰格里夫纳兑美元每贬值1格里夫纳，该国的债务与GDP之比将增加约两个百分点。这加剧了对乌克兰债务比率将达到60%关口的担忧。
但其他人对债务比更为乐观，认为不会失控。
Jefferies新兴市场分析师RichardSegal表示，“本币急跌（才会出现这种情况），而且不要忘了大部分国际援助将用于当前债务的再融资。”
此外Segal称，通胀提振名义经济产出，可以部分抵消格里夫纳持续贬值对债务与GDP之比造成的影响。Segal估计，格里夫纳名义汇率将贬值约15%，其中三分之一将被抵消。但这仍意味着外债比重将上升约10%。
Ash怀疑通胀无法带来任何好处。“如果你观察那么经历过类似汇率波动的国家就会发现，这并不能直接通往通胀，美元计价的GDP会大幅降低，这将为债务比率造成压力，”他指的是1998年的俄罗斯和2001年的土耳其。
**再融资需求**
据德国商业银行，乌克兰在2014年底前有65亿美元外债要偿还，还需要65亿美元来弥补经常账赤字，而且对俄罗斯还有10亿美元供气欠款。
乌克兰在6月初需再融资10亿美元欧洲债券。政府还为乌克兰国有石油天然气公司(Naftogaz)16亿美元发债提供了担保，这些债券将于9月到期。
乌克兰央行储备规模预计在120-170亿美元之间，仅能应付今年债务。
欧盟官员已开始与不同政府就可能的救援方案展开磋商，但在5月25日大选前不太可能有任何金援。而且，任何贷款都可能要依赖某些经济改革举措的实施，其中一些可能是未来政府难以颁布的。
俄罗斯官员表示，俄罗斯政府不会宣布乌克兰违约。然而，一旦违约，这并不能排除任何第三方投资者可能这样做。(完)
(编译 王洋/张荻/石冠兰 审校 李爽/杜明霞)
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