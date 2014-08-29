乌克兰叛军称将允许“被困”政府军撤出

路透莫斯科/顿涅茨克8月29日（记者 Alexei Anishchuk/Anton Zverev） - 乌克兰亲俄叛军周五称，将同意俄罗斯的要求，开辟“人道主义通道”，让被困的乌克兰军队撤离。

不清楚乌克兰政府会对此作出怎样的反应，但乌克兰军方的首度发言是负面的。

乌克兰军方在声明中称，普京提出的呼吁只是表明“这些人（叛军）直接受克里姆林宫领导和控制”。

普京在深夜发布的声明中语气有所缓和，但没有承认俄罗斯军方参与了乌克兰冲突。

“显然反叛人员在阻止乌克兰政府军行动上取得了一些重大胜利，”普京在声明中称。

“我呼吁这些民兵武装为被困的乌克兰军人开辟人道主义通道，以避免无谓的牺牲，让他们畅通无阻地离开战斗区域，与家人团聚……向军事行动中的伤者提供紧急医疗救助，”普京在声明中称。

几小时后，乌克兰东部主要叛军领导人Alexander Zakharchenko向一家俄罗斯电视台表示，他的部队准备让被困的乌克兰军队撤出。

他指出，被困的乌克兰军队必须放弃重型装甲车和弹药。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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