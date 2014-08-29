乌克兰叛军称将允许“被困”政府军撤出

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透莫斯科/顿涅茨克8月29日（记者 Alexei Anishchuk/Anton Zverev） - 乌克兰亲俄叛军周五称，将同意俄罗斯的要求，开辟“人道主义通道”，让被困的乌克兰军队撤离。
不清楚乌克兰政府会对此作出怎样的反应，但乌克兰军方的首度发言是负面的。
乌克兰军方在声明中称，普京提出的呼吁只是表明“这些人（叛军）直接受克里姆林宫领导和控制”。
普京在深夜发布的声明中语气有所缓和，但没有承认俄罗斯军方参与了乌克兰冲突。
“显然反叛人员在阻止乌克兰政府军行动上取得了一些重大胜利，”普京在声明中称。
“我呼吁这些民兵武装为被困的乌克兰军人开辟人道主义通道，以避免无谓的牺牲，让他们畅通无阻地离开战斗区域，与家人团聚……向军事行动中的伤者提供紧急医疗救助，”普京在声明中称。
几小时后，乌克兰东部主要叛军领导人Alexander Zakharchenko向一家俄罗斯电视台表示，他的部队准备让被困的乌克兰军队撤出。
他指出，被困的乌克兰军队必须放弃重型装甲车和弹药。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。