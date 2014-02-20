乌克兰总统同意与反对派休战，冲突已致26人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅2月20日 - 乌克兰总统亚努科维奇称，与反对派领导人达成“休战”；冲突已经导致26人丧生。美国加强对乌克兰施压，禁止对20名乌克兰高级官员发放赴美签证。

刊登在乌克兰总统网站的声明称，“开始谈判以停止流血、稳定国内局势”的协议达成。

美国总统奥巴马称，休战是“令人欢迎的进展”，并表示白宫将继续密切跟踪乌克兰局势，以“确保言行一致”。

“我期待停火能够有效执行……归根结底乌政府有责任确保未来的方向是组成某种联合政府，即使是暂时性的，从而向公平和自由的选举迈进，正确表达乌克兰人民的意志，避免街头动乱。”奥巴马在记者会上说道。

周四早间，抗议者和防暴警察仍在基辅紧张对峙。法国、德国和波兰外长晚些时候将在基辅与亚努科维奇会面，随后回到布鲁塞尔参加28个欧盟成员国外长会议，决定对动乱负有责任者实施有针对性的制裁。

周三晚间，美国禁止对20名乌克兰政府官员发放赴美签证，美方认为他们应为“下令进行侵犯人权的政治镇压”负责。

一名美国国务院高级官员表示：“我们认为这些官员是下令安全部队对抗议者采取行动的指挥系统各级成员。”

该官员拒绝提供这些人的姓名，称如果形势好转，禁令可轻易解除。（完）