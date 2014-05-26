“巧克力大王”波罗申科宣布当选乌克兰总统

乌克兰“巧克力大王”波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。他承诺将引导乌克兰加入欧洲主流社会。波罗申科向支持者称，多数乌克兰人赋予他继续推进本国与欧洲一体化的职责，但表示其首要任务是终止乌东部亲俄分离主义者掀起的“冲突和混乱”。图为波罗申科。路透