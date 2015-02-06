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深度分析 | 2015年 2月 6日 星期五 10:02 BJT

焦点：乌克兰货币重挫约30% 此前央行宣布取消外汇拍卖

路透基辅2月5日 - 交易商称，乌克兰货币格里夫纳兑美元周四重挫约30%，此前乌克兰央行宣布放弃外汇拍卖。外汇拍卖实际上固定了本币汇率。

央行周四取消每日外汇拍卖，并上调基准利率至19.5%，防止乌克兰发生金融崩盘。由于乌克兰东部的战事持续以及缺乏海外资金，乌克兰金融越来越接近崩溃。

格里夫纳急剧贬值，同时外汇储备降至64亿美元，勉强能满足五周的进口需求。乌克兰央行几乎没有办法挽救濒临崩溃的本国经济。

放弃外汇拍卖旨在消除黑市和官方汇率间的价差。央行表示，此举将去除市场不确定性。

但交易员们表示，在央行发布声明之后，格里夫纳兑美元交投在24-25，较周三收盘价大贬约30%。

根据路透数据，1300 GMT左右，格里夫纳兑美元报在23.90。

央行把指标再融资利率从14%提高至19.5%，自周五起生效，盼藉此抑制通胀率。乌克兰去年12月通胀年率已触及将近25%。

央行总裁Valeriia Gontareva在记者会中表示：”市场仍然惊慌，这与目前持续进行的战斗局势有关。”

乌克兰迫切需要资金，以填补约为150亿美元的资金缺口，抵御金融危机。乌克兰亲俄叛军在东部地区夺取新的地区，冲突令金融危机加深。

但分析师称，乌克兰冲突重燃让国际货币基金组织(IMF)等国际放款方更难提供资金。

“若情势出现恶化，央行准备好采取必要举措来平息外汇市场，”甘达列娃表示。

她称，乌克兰央行预计今年消费者物价通胀为17.2%，并警告称近期将继续存在通胀和货币贬值风险。(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪/杜明霞；审校 张涛/龚芳/于春红)

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