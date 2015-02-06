焦点：乌克兰货币重挫约30% 此前央行宣布取消外汇拍卖

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透基辅2月5日 - 交易商称，乌克兰货币格里夫纳兑美元周四重挫约30%，此前乌克兰央行宣布放弃外汇拍卖。外汇拍卖实际上固定了本币汇率。
央行周四取消每日外汇拍卖，并上调基准利率至19.5%，防止乌克兰发生金融崩盘。由于乌克兰东部的战事持续以及缺乏海外资金，乌克兰金融越来越接近崩溃。
格里夫纳急剧贬值，同时外汇储备降至64亿美元，勉强能满足五周的进口需求。乌克兰央行几乎没有办法挽救濒临崩溃的本国经济。
放弃外汇拍卖旨在消除黑市和官方汇率间的价差。央行表示，此举将去除市场不确定性。
但交易员们表示，在央行发布声明之后，格里夫纳兑美元交投在24-25，较周三收盘价大贬约30%。
根据路透数据，1300 GMT左右，格里夫纳兑美元报在23.90。
央行把指标再融资利率从14%提高至19.5%，自周五起生效，盼藉此抑制通胀率。乌克兰去年12月通胀年率已触及将近25%。
央行总裁Valeriia Gontareva在记者会中表示：”市场仍然惊慌，这与目前持续进行的战斗局势有关。”
乌克兰迫切需要资金，以填补约为150亿美元的资金缺口，抵御金融危机。乌克兰亲俄叛军在东部地区夺取新的地区，冲突令金融危机加深。
但分析师称，乌克兰冲突重燃让国际货币基金组织(IMF)等国际放款方更难提供资金。
“若情势出现恶化，央行准备好采取必要举措来平息外汇市场，”甘达列娃表示。
她称，乌克兰央行预计今年消费者物价通胀为17.2%，并警告称近期将继续存在通胀和货币贬值风险。(完)
(编译 孙茉莉/李婷仪/杜明霞；审校 张涛/龚芳/于春红)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。