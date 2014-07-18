乌克兰指控俄军情报官员参与击落马航客机

路透基辅7月17日 - 乌克兰国家安全局局长Valentyn Nalivaychenko周四指控两名俄罗斯军方情报官员参与了亲俄反叛分子击落马来西亚航班事件，并公布了令人不寒而栗的证据，称其为“没有人性的犯罪”。

Nalivaychenko作出此指控的依据是，拦截到这两名情报官员和亲俄反叛份子之间的电话谈话，其中一人提及看到马航波音777客机残骸中有“许多妇女和儿童”。

“我们将竭尽所能，让俄罗斯军方犯下这一罪行的人受到惩罚，”Nalivaychenko对记者表示，并向记者展示了记录的影音副本。

在给记者播放的对话录音中，一位被称为“少校”的分裂分子告诉另一个名为“Grek”的叛军，一队战士把飞机击落了。据称该对话发生在基辅时间下午4:33(1333GMT)。

“飞机在空中解体，在Petropavlovskaya矿山附近。发现了一名死亡人员，是一位妇女。平民，”他说。

当地时间下午5:42时，“少校”承认这是一架民用飞机：“该死，几乎100%可以肯定是一架民用飞机。”

当被问到机上是否有很多人时，他用脏话给出肯定回答，并表示：“(飞机)碎片散落到大街上...有沙发、椅子和尸体。”

当被问到是否发现飞机上有武器时，“少校”说，“没有-都是民用物品，医疗用品、毛巾、厕纸。”

他说发现一名印尼学生的身份文件。

根据提供给记者的另一份拦截对话录音，可以听到一个名为Igor Bezler的俄罗斯(军方情报官员)向他的上级俄罗斯军方情报人员Vasily Geranin上校报告了此事。

"一架飞机刚被击落...他们已经进行搜寻并给飞机拍照。飞机正在冒烟，"Bezler在下午4:40时向Gernanin报告道。

当被问道“是多久以前？”他回答道：“大约30分钟前。”

在第三份对话中，一名叛军战士称，“结果是一架客机。落在Hrabove地区。尸横遍野，其中有妇女和小孩...”

他补充道，“但是它(马航飞机)在乌克兰做什么？”

同他谈话的男人回答道：“这说明他们已经派出间谍。没有办法飞行。这是战争。”

“好的，明白了，”他回答道。

“他们谈到俄罗斯破坏者击落了一架客机，以及受害者的人数。我们确定谈话发生在4:20。现在，你知道是谁犯下了这个不人道的反人类罪行，”Nalivaychenko称。

“我们将向所有可能的渠道开放，客观地调查这起事件，犯罪的俄罗斯官员将受到惩罚。”(完)

(编译 李爽/李春喜/许娜；审校 徐文焰/杜明霞)

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